“Il finanziamento destinato al progetto Retroscalo del Consorzio ASI di Benevento, nell’ambito della ZES Unica per il Mezzogiorno, è un risultato importante e un’opportunità per lo sviluppo del nostro territorio. Si tratta di un investimento che testimonia l’attenzione del Governo verso il Mezzogiorno e il Sannio. Proprio per questo mi sarei aspettato dal presidente dell’ASI, Domenico Vessichelli, un riconoscimento più esplicito nei confronti del Governo nazionale di Centrodestra, anziché ricondurre politicamente il risultato al sindaco Mastella. È una questione di correttezza istituzionale. Il Sannio ha bisogno di collaborazione istituzionale, concretezza e capacità di cogliere le opportunità offerte dalle politiche nazionali per lo sviluppo, affrancandosi da logiche di mera appartenenza”. Lo dichiara in una nota Stefano Zollo, vicesegretario provinciale di Forza Italia e consigliere comunale di Paduli.
ZES e progetto Retroscalo, Zollo (Forza Italia) replica al presidente ASI
"Si tratta di un risultato importante che testimonia l'attenzione del Governo nazionale"
Benevento.