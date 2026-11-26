ZES e progetto Retroscalo, Zollo (Forza Italia) replica al presidente ASI "Si tratta di un risultato importante che testimonia l'attenzione del Governo nazionale"

“Il finanziamento destinato al progetto Retroscalo del Consorzio ASI di Benevento, nell’ambito della ZES Unica per il Mezzogiorno, è un risultato importante e un’opportunità per lo sviluppo del nostro territorio. Si tratta di un investimento che testimonia l’attenzione del Governo verso il Mezzogiorno e il Sannio. Proprio per questo mi sarei aspettato dal presidente dell’ASI, Domenico Vessichelli, un riconoscimento più esplicito nei confronti del Governo nazionale di Centrodestra, anziché ricondurre politicamente il risultato al sindaco Mastella. È una questione di correttezza istituzionale. Il Sannio ha bisogno di collaborazione istituzionale, concretezza e capacità di cogliere le opportunità offerte dalle politiche nazionali per lo sviluppo, affrancandosi da logiche di mera appartenenza”. Lo dichiara in una nota Stefano Zollo, vicesegretario provinciale di Forza Italia e consigliere comunale di Paduli.