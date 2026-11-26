Strisce blu, Mastella: "No alla demagogia, pronti a valutare correttivi" La nota del sindaco di Benevento: "In tutte le città italiane esistono i parcheggi a pagamento"

"Non credo sia nè tollerabile, nè giustificabile un atteggiamento demagogico e populistico riguardo le strisce blu. Eppure è questa la postura politica più ricorrente che vedo nell'atteggiamento dell'opposizione e di certe parti politiche che evidentemente vogliono cogliere l'occasione per la speculazione pre-elettorale. In tutte le città italiane esistono i parcheggi a pagamento, i nostri concittadini da Milano (dove si pagano ben 3 euro all'ora) a Catania le pagano quando sono fuori, ovunque vi sono le strisce blu, altrimenti verrebbe meno l'intera impalcatura finanziaria su cui si regge la mobilità e salterebbero i conti comunali che abbiamo appena faticosamente risanato in 10 anni. Dunque lasciar passare il messaggio per cui è l'Amministrazione di Benevento si sia inventata le strisce blu, che esistono ovunque nel Paese, è una operazione demagogica palese e risibile. Abbiamo già previsto abbonamenti per i lavoratori, convenzioni ad hoc per residenti, studenti universitari e commercianti, quarto d'ora di cortesia gratuito che non esisteva, una tariffa giornaliera agevolata (utile soprattutto per chi fruisce di servizi sanitari e ospedalieri) a 24 ore, abbiamo ristrutturato Porta Rufina e stiamo riqualificando il mega parcheggio. Gli stalli liberi sono 3mila, più di quelli a pagamento. Siamo disposti a valutare ancora qualche correttivo e ne discuteremo ancora con l'azienda, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a inizio settimana prossima. Ma non darò alcun credito a chi strumentalizza con forme populisticamente insipienti e irrealizzabili", lo dichiara il sindaco dì Benevento Clemente Mastella.