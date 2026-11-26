Navette per CampaniaAlleva, collegamento attivo per tutta la durata dell'evento Gli orari delle navette

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone rendino noto che in occasione della manifestazione fieristica 'CampaniAlleva Expo 2026', in programma presso l’area fieristica CECAS (Contrada Olivola) nei giorni di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, l'amministrazione ha chiesto e ottenuto da Air la predisposizione un servizio navetta volto ad agevolare l'afflusso dei visitatori e a decongestionare la viabilità ordinaria nelle aree limitrofe alla sede della fiera. "Ringraziamo Air per questo importante servizio, che abbiamo richiesto, funzionale a incrementare la capacità attrattiva di questa manifestazione e a decongestionare il traffico lungo le arterie vicine al polo espositivo", spiegano il sindaco e l'assessore ai Trasporti. Il collegamento sarà attivo per l'intera durata dell'evento secondo il seguente calendario:

• venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre 2026: dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

Il servizio osserverà le seguenti disposizioni:

• Capolinea di partenza (Andata): Piazza Risorgimento, con utilizzo dedicato dello stallo attualmente adibito alla sosta degli autobus turistici.

• Capolinea di destinazione (Arrivo): Area fieristica CECAS (Contrada Olivola).

Il percorso sarà instradato così come di seguito:

Piazza Risorgimento, Via Perasso, Viale dei Rettori, Via del Pomerio, Viale Principe di Napoli (dove sarà istituita una fermata df Strega Alberti), Via Francesco Campagna, Viale Virgilio, Rotonda dei Pentri, Strada Complanare Fragneto-Benevento, Via Pietro Mascagni, Via La Taverna, Via dei Due Principati, CECAS (capolinea), Via dei Due Principati, Strada Statale 372 Telesina, Uscita Tangenziale Ovest, Rotonda dei Pentri, Viale Virgilio, Via Francesco Campagna (fermata altezza Liquore Strega), Viale Principe di Napoli, Via Ennio Goduti, Via del Pomerio, Viale dei Rettori, Via Sandro Pertini, Via Nicola da Monteforte, Piazza Risorgimento.

Il servizio sarà strutturato con una frequenza cadenzata oraria, articolata in 13 corse circolari giornaliere con partenza da Piazza Risorgimento. Il tempo di percorrenza dalla partenza fino al polo fieristico CECAS è stimato in 15 minuti, mentre l'intero giro circolare (andata e ritorno a Piazza Risorgimento) ha una durata complessiva di 30 minuti. Di conseguenza, le partenze di ritorno dal polo fieristico CECAS avverranno regolarmente 15 minuti dopo l'orario di partenza da Piazza Risorgimento.

Gli orari sono stati programmati per ottimizzare i tempi di percorrenza e la gestione dei flussi pomeridiani e serali (validi per tutti i giorni della manifestazione):

• Partenze da Piazza Risorgimento:

• Fascia mattutina e primo pomeriggio: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00

• Fascia tardo-pomeridiana e serale: 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 21:45

• Partenze dal polo fieristico CECAS (verso Piazza Risorgimento):

• Fascia mattutina e primo pomeriggio: 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15

• Fascia tardo-pomeridiana e serale: 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:00 (Nota operativa: l'ultima partenza utile dal polo fieristico CECAS delle ore 22:00, effettuata subito dopo l'arrivo della corsa delle ore 21:45, garantirà il completo deflusso dei visitatori con rientro in Piazza Risorgimento alle ore 22:15).

Il servizio sarà espletato mediante l'impiego di autobus da 10 metri alimentati a metano e sarà articolato su due turni giornalieri: il primo dalle ore 09:30 alle ore 16:45 e il secondo dalle ore 16:30 alle ore 22:30.