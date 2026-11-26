Strisce blu a Benevento, BeMobi: "La sosta regolata migliora la vivibilità" "Una città ordinata è il risultato di un impegno condiviso"

Di seguito la nota di BeMobi sul parcheggio a pagamento a Benevento: "In molte città italiane ed europee la sosta regolata è uno strumento di organizzazione dello spazio urbano: non un fine, ma un mezzo per conciliare il diritto di muoversi con quello di abitare in una città più ordinata e vivibile. Dove la domanda di parcheggio supera i posti disponibili, regole chiare e uguali per tutti consentono a più persone di raggiungere uffici, servizi, negozi e attività, e rendono le strade più sicure. La sosta a pagamento è presente a Benevento già da anni e riguarda le zone centrali e semicentrali, le aree più frequentate e con il traffico più intenso. Qui la rotazione degli stalli è decisiva: un posto che si libera con regolarità può essere utilizzato da più persone nell’arco della giornata, invece di restare occupato a lungo dallo stesso veicolo. Una sosta ordinata significa anche meno auto in doppia fila, sui marciapiedi o in prossimità degli incroci. Ne beneficiano i pedoni, le persone anziane e con disabilità, i genitori con i passeggini, i mezzi di soccorso e chiunque si muova ogni giorno in città, a piedi o in auto. Le regole riguardano tutta la sosta, non solo quella a pagamento. Gli stalli riservati alle persone con disabilità, quelli per i residenti, gli altri spazi riservati e i divieti di sosta tutelano esigenze precise e vanno rispettati da tutti. Lo confermano i controlli effettuati nei primi due giorni di servizio: 10 dei 18 accertamenti hanno riguardato permessi per disabili non validi o contraffatti. Ogni giorno molti cittadini rispettano le regole della sosta e lasciano liberi gli spazi riservati, i marciapiedi e gli incroci. È anche grazie a questi comportamenti che Benevento diventa una città più vivibile. I controlli non hanno una finalità punitiva: servono a tutelare chi fa la propria parte, perché una regola applicata a tutti è una regola più giusta. E il rispetto delle regole va di pari passo con l’attenzione alle esigenze di chi si sposta in auto. Per questo sono disponibili diverse soluzioni che rendono la sosta più semplice: 15 minuti di sosta gratuita per le commissioni più rapide, la tariffa giornaliera per chi resta tutto il giorno, l’abbonamento mensile negli stalli indicati dalla segnaletica, i parcheggi in struttura e il pagamento anche da smartphone, senza bisogno di app. Tutte le informazioni sono disponibili su bemobi.it. BeMobi prosegue il proprio lavoro in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per una gestione della sosta equilibrata e al servizio della città. Una città ordinata è il risultato di un impegno condiviso, e il rispetto delle regole da parte di tutti ne è il primo passo".