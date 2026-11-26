Scuole Torre-Sala, il Comitato chiede la riapertura di via Marmorale Appuntamento a sabato 28 novembre dalle 16 alle 18

"Il Comitato 'Salviamo le scuole Torre-Sala e il quartiere Mellusi dallo scempio' lancia una petizione popolare indirizzata all’Amministrazione Comunale per chiedere la riapertura immediata al traffico veicolare e pedonale di via Marmorale. L’appuntamento per la raccolta firme è fissato per sabato 28 novembre, dalle 16:00 alle 18:00, davanti al cantiere della scuola Torre, alla presenza anche di consiglieri di opposizione De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Moretti, Varricchio per l’autentica delle sottoscrizioni. Via Marmorale è chiusa da ottobre 2025 a causa dei lavori dell'ex scuola Federico Torre, un cantiere oggi di fatto fermo da agosto sia sul lato Torre che sull'area dell'ex scuola elementare Sala. Una paralisi che sta generando conseguenze gravi su più fronti: viabilità in tilt e rischi per la sicurezza. Il blocco di via Marmorale e del suo naturale proseguimento su via Vetrone ha spezzato in due il quartiere. I residenti dell'area di viale Mellusi (via N. Sala, via Giustiniani, via F. Flora, via Vanvitelli, via S. Rosa) subiscono disagi quotidiani insostenibili. Tutto il traffico viene riversato su via Calandra e via D’Annunzio: qui, in spazi troppo ristretti, gli autobus urbani si ritrovano spesso a incrociarsi in senso opposto proprio mentre sostano gli scuolabus, creando situazioni di serio pericolo per alunni, genitori e passanti. Crisi del commercio di vicinato: La chiusura della strada, sommata allo svuotamento della popolazione scolastica degli ultimi due anni, ha tagliato fuori i negozi della zona dai normali flussi pedonali. Senza un intervento rapido, diverse attività commerciali rischiano la chiusura definitiva. Lo stop attuale dei lavori e l’assenza di attività sul lato dell'ex scuola Sala rendono tecnicamente possibile mettere in sicurezza l'area e riaprire subito la carreggiata e i marciapiedi, ricucendo il collegamento tra le due parti del rione. È il momento di porre fine ai disagi per cittadini e commercianti: invitiamo tutti i cittadini a partecipare e firmare".