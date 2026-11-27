Truffa un anziano: arrestato dalla Squadra mobile a Benevento Un giovane bloccato nell'abitazione della vittima: agenti nascosti in casa

Lo hanno bloccato gli agenti della Squadra Mobile di Benevento all'interno dell'abitazione del pensionato che era purtroppo finito nella rete dei truffatori. Si tratta di un uomo, ora in carcere con l'accusa di truffa aggravata.

L'operazione è scattata in città quando i familiari di un anziano hanno contattato il 113 raccontando che delle persone avevano chiamato a casa del congiunto e con la storiella del finto appartenente alle forze dell'ordine, gli avevano raccontato di alcuni problemi giudiziari riguardanti un familiare. Problemi che si sarebbero potuti risolvere con una somma di denaro. Per questo i truffatori al telefono avevano chiesto alla vittima di raccogliere denaro contante e monili in oro da consegnare a un incaricato che si sarebbe presentato presso la sua abitazione.

Dopo l'allarme, gli investigatori della Squadra Mobile hanno attivato immediatamente uno specifico dispositivo di osservazione e intervento finalizzato all'individuazione della persona incaricata. Alcuni poliziotti con discrezione hanno raggiunto l'abitazione del pensionato e si sono nascosti all'interno. Altri agenti erano invece all'esterno della casa.

Dopo una serie di ulteriori contatti telefonici tra i truffatori e la vittima, presso l'abitazione si presentato un giovane, italiano, incaricato di ritirare il denaro e i preziosi. Non appena l'uomo è entrato in casa e ha tentato di prendere il bottino, sono entrati in azione gli agenti in borghese che lo hanno bloccato ed arrestato in flagranza per tentata truffa aggravata.

Trasferito in questura, al giovane, arrivato a Benevento con una serie di mezzi, è stato sequestrato il telefono cellulare in suo possesso ed altro materiale ritenuto utile alle indagini.

Il giovane si trova ora in carcere a Capodimonte.

La Polizia di Stato rinnova l'invito, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a diffidare di richieste di denaro o preziosi avanzate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle Forze dell'Ordine o da persone che riferiscano di presunti incidenti o problemi giudiziari che coinvolgerebbero parenti. In caso di dubbio è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 e segnalare ogni situazione sospetta.