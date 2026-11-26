Strega all'assalto dei record del Palermo La squadra di Inzaghi ha vinto al Barbera 21 delle ultime 22 partite giocate

E' il sogno proibito di chiunque salga le scalette del Barbera per giocare contro i rosanero. Provare ad infrangere quella serie ininterrotta di vittorie che fa del Palermo un'autentica corazzata. Ancor più inavvicinabile per tutti tra le mura amiche.

Sentite che numeri: SuperPippo ha subito alla Favorita l'ultima sconfitta un anno fa, il 28 ottobre del 2025, quando alla decima giornata il Monza passò in Sicilia con un rotondo 3 a 0. Da quel giorno più nessuno ha avuto la gioia di esultare per un successo sul campo siciliano: per il Palermo 8 vittorie di fila in questa stagione, compresa la Coppa Italia, che diventano 21 su 22 conteggiando anche quelle dello scorso campionato (un solo pari l'anno passato: 2-2 con la Juve Stabia il 17 marzo 2026).

Inzaghi vuole battere se stesso, perchè questi numeri somigliano molto a quelli del suo Benevento del 2019-20. Sapete come viaggiava la squadra giallorossa alla 13a giornata? Pressochè con gli stessi numeri dei rosanero, che sono a quota 30 (9 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta). La strega era un paio di punti più sotto: a quota 28, con 8 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta. Il Palermo di quest'anno vola alla media di 2.30 punti a partita, il Benevento chiuse il campionato a 2.26. Di record in record.

Verrebbe di dire che se Inzaghi giocherà anche contro se stesso, il Benevento lo farà anche per difendere i suoi grandi numeri del 2020.

Al di là di queste considerazioni, che in fondo lasciano il tempo che trovano, va detto che la strega proverà a fare l'impresa, a frenare la corsa casalinga dei rosanero e regalarsi un po' di punti che sarebbero manna dal cielo.

Pippo ha ancora degli infortunati, ma anche due squadre fortissime per formarne almeno una che possa proseguire la marcia che sembra inarrestabile.

4-3-3 a confronto, giusto per continuare con i numeri. Il Benevento freme per questa sfida per cuori forti al Barbera. La suggestione è tanta, ma c'è anche il lato pratico della vicenda che lascia in soffitta i ricordi e spinge la strega a conquistare i punti che servono per rimanere nella “confort zone” in cui è ora. Sentimenti e concretezza non vanno mai a braccetto. E per una volta prevarrà il senso pratico del calcio, la classifica e i suoi numeri, freddi ma essenziali.