Si terrà domani, sabato 28 novembre, alle 17, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V a Benevento, l’incontro “Nutri il tuo futuro: il cibo come alleato della salute”, un appuntamento di approfondimento scientifico e divulgativo dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e longevità.
A coordinare e moderare i lavori sarà il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella.
Il programma si articolerà in due momenti di confronto: 1. “Nutrizione di Precisione ed eccellenze agroalimentari del Sannio”
Saluti di: Luca Milano, Presidente Provinciale dell’Ordine dei Medici; Luigi Coppola, Docente Scuola di Medicina e Chirurgia Università Federico II di Napoli, Dirigente Medico AORN S. Pio di Benevento;
2. “Cibo naturale, cibo ultraprocesso e cibo da laboratorio: una questione di salute. Dieta, stile di vita, sindrome metabolica e longevità”
Interventi di: Vincenzina Mora, Direttrice Operation della Ricerca, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS; Francesco Franceschi, Direttore Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.
A seguire, discussione e conclusioni.
L’iniziativa vuole offrire ai cittadini strumenti concreti e informazioni scientificamente fondate per comprendere come le scelte alimentari quotidiane incidano sulla salute, sulla prevenzione delle malattie metaboliche e sulla qualità della vita, valorizzando al tempo stesso le eccellenze agroalimentari del Sannio.