Lavori dal 30 novembre: divieti di sosta in un tratto di via De Sanctis A Benevento compreso tra l'incrocio con via Napoli e l'incrocio con via Gentile

Nell’ambito dei lavori di rifacimento del manto stradale previsti dal Piano Strade varato dal Settore Lavori Pubblici e compatibilmente con le condizioni meteorologiche, a partire da lunedì 30 novembre il tratto di via De Sanctis compreso tra l'incrocio con via Napoli e l'incrocio con via Gentile sarà interessato da divieti di sosta e fermata con rimozione su entrambi i lati nei vari segmenti stradali di volta in volta oggetto di intervento, con circolazione disciplinata, laddove necessario, mediante senso unico alternato a mezzo movieri o semafori.

Le limitazioni saranno attuate in modalità graduale e, in ogni caso, per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori che, salvo conclusione anticipata, dovrebbero terminare entro sabato 12 dicembre, tenuto conto che nell'intervento è ricompreso anche il restyling della segnaletica orizzontale.