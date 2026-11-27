Precedenti Palermo-Benevento: l'ultima volta al Barbera ci pensò Farias Finì 1 a 1. Ma i rosanero sono stregati per i giallorossi, che non li hanno mai battuti

Bilancio in rosso. Non è questione di aver giocato in casa o fuori, il Benevento col Palermo non ha mai vinto. 12 precedenti in campionato (più uno in Coppa Italia con pari senza gol), 8 vittorie dei rosanero e 4 pareggi.

Eppure l'ultima volta in termini cronologici è finita abbastanza bene. In un'annata storta come fu quella del campionato di serie B del 2022-23, la strega andò ad impattare al Barbera sabato 22 aprile del '23. Ormai con poche speranze di salvezza, ma ancora con orgoglio, la truppa affidata nel finale ad Andrea Agostinelli prese un punto alla corazzata palermitana, forte dei suoi Brunori, Tutino, Verre, lo stesso Segre che è ancora in rosanero. Vantaggio firmato da Marco Sala all'11', pareggio di Diego Farias al 28' su assist di Camillo Ciano. Un'azione da incorniciare, con il cross a pelo d'erba del marcianisano e tiro al volo del numero 10 giallorosso che non lasciò scampo a Pigliacelli. E' l'ultima volta in cui si sono affrontate Benevento e Palermo, neanche a dirlo l'ultima volta al Barbera. E il precedente non è certo da buttar via.

Dicevamo del bilancio di queste 12 sfide coi rosanero. Che non hanno mai arriso alla squadra giallorossa, neanche negli anni migliori. La squadra di Bucchi, che cominciava a prendere le sembianze di quella che poi fu affidata a Inzaghi, perse al Vigorito per 2 a 1 lasciando strada ai gol di Nestorowski e dell'ex Puscas. A nulla valse la rete nel finale di Asencio.

Qualche soddisfazione qua e là, ma nulla di più. Come quel 5 settembre del '99, prima partita in C1 dopo la splendida vittoria nella finale di Lecce contro il Messina. Un esordio coi lustrini per Di Giulio e compagni, non solo per lo scenario della Favorita, ma per quel pareggio strappato con personalità dai giallorossi di Dellisanti. Vantaggio del difensore rosanero Montalbano al 47', pareggio di Totò Bertuccelli al 76'. Nelle file rosanero Luca Aprile, attuale preparatore dei portieri del Benevento, l'ex Davide Bombardini e un altro ex Giovanni Ignoffo. Una curiosità: fu quella una delle prime gare mandate in diretta dall'emittente Stream, grazie alla quale molti tifosi si riunivano in punti di ritrovo per assistervi.

Per qualche precedente positivo, ce ne sono molti altri negativi. Il peggiore si riferisce al lontano 18 ottobre dell'87., campionato di C2, campo neutro di Cassino. Il Palermo di Caramanno giocò a... tennis contro il giovane Benevento di Simonato, infliggendogli un sonoro 6-0 (doppietta di Nuccio, tre gol di Casale e un'autorete del difensore giallorosso D'Adamo). Tempi passati, oggi in serie B è tutta un'altra storia.