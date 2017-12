Un calzino con droga e pasticche, denunciato un 21enne Un giovane gambiano sorpreso dalla Volante in città

Quindici grammi di hashish, uno in meno di marijuana e alcune pasticche di Rivotril, il farmaco che, assunto con l'alcol, produce effetti che rimandano a quelli dell’eroina. Un mix di 'roba' all'interno di un calzino di cui un 21enne gambiano ha cercato di liberarsi gettandolo in un'aiuola.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per essere stato arrestato dalla Mobile un anno fa, era nei pressi del terminal degli autobus. Il suo gesto non è passato inosservato agli occhi degli agenti della Volante, che hanno recuperato l'indumento e la droga che custodiva, e denunciato il cittadino straniero per un'ipotesi di detenzone ai fini di spaccio di stupefacenti.