Infermeria: ecco cosa ha Pierozzi e quanti giorni dovrà rimanere fermo L'esterno fiorentino salterà sicuramente la sfida con il Siracusa

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto oggi, ha puntualizzato la situazione dell'infortuio occorso ad Edoardo Pierozzi: la diagnosi parla di “elongazione tra ileopsoas e obbliquo addominale”. La prognosi prevede una decina di giorni di stop. Dunque Pierozzi salterà sicuramente anche la sfida con il Siracusa, ma dovrebbe poter recuperare in tempo per la trasferta di Caravaggio contro l'Atalanta. In ogni caso la gran prova di Raffaele Romano nel suo ruolo contro il Casarano fa dormire sonni tranquilli al tecnico giallorosso Floro Flores.