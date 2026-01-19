Anziana truffata di denaro e tanto oro, obbligo dimora per 24enne di Benevento Colpo in provincia di Salerno, ordinanza del Gip di Vallo della Lucania

A novembre 2024 era stato arrestato Pasquale Romano, 20 anni, di Benevento – è ai domiciliari -, mentre per due napoletani era stato disposto l'obbligo di dimora. Provvedimenti adottati per due truffe ad altrettante anziane, tra il 6 e il 13 marzo 2025, a Camerota, in provincia di Salerno.

Una misura, l'obbligo di dimora, ora applicata a Manuel M. , 24 anni, della città, colpito da una ulteriore ordinanza del gip del Tribunale di Vallo della Lucania. Difeso dall'avvocato Antonio Leone, il giovane è stato chiamato in causa dalle indagini su una truffa alla quale avrebbe preso parte con Romano, che sarebbe stata messa a segno il 10 marzo 2025 a Casal Velino.

A farne le spese una 8enne, caduta in trappola dopo una telefonata. All'altro capo del filo un tizio che si era presentato come il nipote. Aveva chiesto alla poverina, che pensava di parlare davvero con il familiare, di aiutarlo a risolvere un problema. In che modo? Consegnando ad un (falso) dipendente delle Poste, individuato in Romano, 100 euro in contanti e una notevole quantità di oggetti d'oro.