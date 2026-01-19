Sta scontando pena, sospettato di aver accoltellato giovane: 22enne in carcere Benevento. Ferimento del 2 gennaio in piazza Roma, misura aggravata a Valerio Pagnozzi

Stava scontando una pena ai domiciliari: sarebbe terminata a novembre, ma il magistrato di sorveglianza di Avellino gli ha aggravato la misura perchè è ritenuto il presunto autore di un accoltellamento in piazza Roma. Ecco perchè è finito in carcere Valerio Pagnozzi, 22 anni, di Benevento, che gli inquirenti ritengono di aver individuato come colui che il 2 gennaio aveva ferito alla regione dorsale sinistra, per fortuna senza gravi conseguenze, un 21enne.

Difeso dall'avvocato Pierluigi Pugliese, Pagnozzi era stato condannato con rito abbreviato, un anno fa, per l'accoltellamento di cui l'11 febbraio 2024 era rimasto vittima un 33enne, anch'egli della città.