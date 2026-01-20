Doppia esplosione nel cuore della notte, 'assaltato' un bancomat E' accaduto a Sant'Agata dei Goti, nel mirino il Credito popolare

Due boati in rapida successione. Erano da poco trascorse le 3, il fortissimo rumore ha svegliato molti cittadini. Qualcuno è sceso in strada a vedere cosa fosse accaduto, nell'aria il suono della sirena dell'impianto di allarme, che si è poi spento.

Nel mirino di una esplosione è finito il bancomat della Banca di Credito popolare, nella centralissima piazza Trieste, a Sant'Agata dei Goti.

Probabile che i ladri abbiano usato la tecnica della 'marmotta' per scardinare lo sportello automatico dell'istituto di credito e rubare i soldi. In pratica, viene adoperato un oggetto in metallo che ad una estremità ha un contenitore nel quale viene piazzato l'esplosivo, e all'altra la miccia, che viene azionata dopo aver inserito il tuttto in un buco creato nell'erogatore.

Secondo una prima ricostruzione, ingenti i danni, anche nei locali interni, con i malviventi che hanno portato via la cassa con il denaro, facendo perdere le loro tracce a bordo di un'auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.