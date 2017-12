Dramma alla Vigilia di Natale, pensionata trovata senza vita La 70enne era in cucina. Inutili l'intervento dei sanitari

Dramma nella tarda mattinata di oggi in un appartamento al Rione Libertà, dove una donna è stata trovata senza vita. Si tratta di una 70enne di Benevento che non aveva risposto alle chiamate dei familiari, che, per questo motivo, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia. I pompieri hanno dovuto aprire un infisso per entrare in casa e consentire l'accesso ai sanitari, che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della pensionata, rinvenuta in cucina. Secondo una prima ipotesi, a stroncare l'esistenza della 70enne potrebbe essere stato un improvviso malore.