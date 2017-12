"Quella persona minaccia suicidio", dal web scatta l'allarme Da Milano una segnalazione che si è rivelata infondata

L'allarme, per fortuna, è rientrato. Ma i minuti trascorsi dal momento in cui è scattato, questa mattina, a quello nel quale è stato accertato che non era capitato alcunchè, sono stati lunghissimi. C'era il timore che qualcuno stesse pensando di farla finita il giorno di Natale. Almeno questa è stata la sensazione provata da una persona di Milano mentre chattava di buon'ora. Si è imbattuta nel messaggio di un frequentatore dei social, residente in un centro della provincia di Benevento, ha interpretato le parole lette come fonte di un possibile rischio e non è rimasto con le mani in mano.

Ha immediatamente segnalato la sua paura, chiedendo che venissero fatte le opportune verifiche. In azione i carabinieri della Compagnia di Montesarchio ed i vigili del fuoco, questi ultimi pronti, in caso di bisogno, a sfondare la porta di un determinato appartamento. Non è stato necessario, l'equivoco è stato subito risolto, ogni dubbio è stato spazzato via. Nessuna minaccia di suicidio, solo una frase che ha generato una preoccupazione che si è rivelata infondata.

Esp