Tre auto in fiamme nella notte di Natale Distrutte due Fiat Panda e una Citroen C3. Danneggiata anche un'abitazione

Tre auto completamente distrutte da un incendio divampato la scorsa notte ad Airola nel cortile di un palazzo Iacp di via Fossa Arena. L'allarme è scattato intorno alle 4. quando, secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono sprigionate sotto un porticato. E' qui che erano state parcheggiate una vecchia Panda 750, di proprietà di una donna che risiede nello stabile, una Fiat Panda nuovo modello e una Citroen C3, entrambe della famiglia del titolare di un autosalone di Roma, arrivata ieri sera in Valle Caudina per festeggiare il Natale con i parenti. Il fuoco ha praticamente divorato tutti i veicoli e danneggiato parzialmente il solaio dell'edificio. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio e della Stazione di Airola. I pompieri hanno spento il rogo ed effettuato la verifica delle abitazioni popolari. Messa in sicurezza l'area, militari e vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo. Non sono stati trovati elementi utili a stabilire le cause che hanno scatenato l'incendio. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata.