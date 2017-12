Dramma in città, giù dal terrazzo: muore pensionato L'anziano si sarebbe lasciato cadere dalla sommità dell'edificio

Tragedia questa mattina in via Calabria - traversa di viale dell'Università -, a Benevento, per la morte di un pensionato che, secondo una prima ipotesi, si sarebbe lanciato dal terrazzo del palazzo nel quale abitava. Si tratta di un 87enne. L'uomo avrebbe raggiunto il terrazzo condominiale e dopo essere salito sul parapetto si sarebbe lanciato di sotto. Un volo di circa 10 metri terminato su una Volkswagen Golf in sosta. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di Rianimazione 118 della Croce Rossa e i carabinieri. Tutto inutile, purtroppo. Al loro arrivo il pensionato era già morto.

I militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Benevento hanno effettuato i rilievi ed ascoltato i familiari.

Tante le persone accorse sul luogo della tragedia. Tutti conoscevano il pensionato che da sempre risiedeva nella zona dove lavorava in una sua attività.