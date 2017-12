Autolavaggio dissequestrato... ma per novanta giorni Per completare la pratica relativa ad un'autorizzazione

Dissequestrato temporaneamente, dal gip Loredana Camerlengo, un autolavaggio alla contrada Pontecorvo di Benevento che la guardia di finanza aveva 'bloccato' lo scorso 24 novembre per l'assenza di un'autorizzazione e lo sversamento nella fogna comunale delle acque derivanti dall'attività.

Gli interventi compiuti da allora hanno indotto il giudice, anche sulla scorta del parere del Pm, ad accogliere l'istanza presentata dall'avvocato Nino Del Piero per conto di Luca Bertozzi, titolare dell'autolavaggio, che potrà utilizzarlo per i prossimi 90 giorni: il lasso di tempo concesso per il completamento della procedura amministrativa per l'ottenimento dell'Aua (Autorizzazione unica ambientale).

Esp