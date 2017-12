Anziana muore al Rummo, indagati quattro medici Domani l'autopsia di una 79enne deceduta alla Vigilia di Natale

Sono quattro i medici del Rummo 'avvisati' dal pm Marilia Capitanio in vista dell'affidamento al dottore Lamberto Pianese dell'incarico dell'autopsia, in programma domani, di una 79enne di Benevento morta in ospedale alla vigilia di Natale.

Un caso al centro di un'inchiesta affidata ai carabinieri, che hanno provveduto ad acquisire la cartella clinica della paziente. Secondo una prima ricostruzione, la pensionata sarebbe arrivata al pronto soccorso nel pomeriggio del 23 dicembre in preda ad uno choc anafilattico, forse causato da un farmaco. Dopo le prime terapie sarebbe stata trasferita nel reparto di medicina, dove, a distanza di alcune ore, è deceduta.

Un dramma per i familiari, che hanno sporto denuncia con l'obiettivo di far luce sulla vicenda ed accertare eventuali e presunte responsabilità da parte dei sanitari che l'hanno avuta in cura. Quattro, come detto, i dottori indagati, che, difesi, tra gli altri, dagli avvocati Vincenzo Regardi e Nazzareno Fiorenza, nomineranno come loro consulenti i medici legali Giuseppe Vacchiano e Arturo Aversano, che prenderanno parte all'autopsia.