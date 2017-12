'Cipolle' e candelotti esplosivi, arrestato un 25enne Originario di Buonalbergo, è stato fermato dalla finanza

Alcuni fuochi pirotecnici erano nell'auto, altri sono invece stati rinvenuti nell'abitazione e in un negozio. Materiale costato l'arresto a S. L. un 25enne originario di Buonalbergo, fermato dai finanziari del Nucleo mobile della Compagnia di Benevento.

Era a bordo di una macchina che i militari hanno bloccato per un controllo, rinvenendo all'interno “manufatti esplosivi” costruiti artigianalmente. Di qui la perquisizione della casa e di un esercizio commerciale, dove sono stati sequestrati, sistemati in un deposito, decine di 'cipolle' anch'esse artigianali, e “candelotti esplosivi”. Il tutto custodito in un cartone, spiega la guardia di finanza, “adiacente diverse fonti di calore”; dunque, con possibili rischi in caso di innesco accidentale.

Difeso dagli avvocati Antonio Leone e Domenico Vessichelli, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari su ordine della Procura. Domani mattina l'udienza di convalida dinanzi al gip Flavio Cusani.