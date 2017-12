'Botti' custoditi in un'auto, denunciato un 33enne Intervento della guardia di finanza al rione Libertà

Ventisei 'cipolle' e altri cinque fuochi pirotecnici. Li hanno sequestrati questo pomeriggio i militari del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza ad un 33enne di Benevento.

I 'botti' sono stati rinvenuti in parte in un'auto, in parte esposti su una bancarella al rione Libertà. Condotto in caserma, il giovane è stato poi denunciato. E' assistito dall'avvocato Fabio Russo.

(foto di repertorio)