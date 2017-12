Droga: giovane in carcere, per un altro l'obbligo di firma Inchiesta del pm Lapalorcia e della guardia di finanza

Una è finita in carcere, per l'altra è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono le misure adottate dal gip Maria Ilaria Romano in un'inchiesta antidroga condotta dal Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza.

La custodia cautelare in carcere è scattata per Daniele Pizzone, 23 anni, obbligo di firma, invece, per Giuseppe Tassella, 32 anni, entrambi di Benevento.

Nel mirino del pm Miriam Lapalorcia e delle fiamme gialle, fatti che risalgono a 2016; in particolare, alcuni episodi di spaccio di hashish e cocaina. Questa mattina l'esecuzione dell'ordinanza e il trasferimento di Pizzone presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. Entrambi gli indagati sono assistiti dall'avvocato Gerardo Giorgione.

Il gip ha anche ordinato il sequestro preventivo dei beni (tra cui un automezzo) e dei rapporti bancari intestati e/o cointestati al 23enne, ritenendo evidente la sproporzione tra il valore dei beni posseduti ed i redditi dichiarati.

Esp