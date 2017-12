Doppio incidente, quattro persone ferite e auto distrutte FOTO Scontro frontale lungo via Paolella in città e sulla Statale 212

E' di quattro persone ferite, di cui due in codice rosso il bilancio di due incidenti stradali registrati a Benevento, in via Paolella, e lungo la Statale 212 che dalla città conduce a Pietrelcina.

L'incidente più grave è quello registrato in via Paolella dove si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda con a bordo marito e moglie, rispettivamente 77 e 64 anni, di Faicchio, e una Fiat 500 L condotta da un 61enne di Benevento. L'urto, violentissimo, ha scaraventato i due veicoli contro i marciapiedi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale le tre persone coinvolte, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Ad avere la peggio sono stati marito e moglie che viaggiavano a bordo della Panda.

E' di un ferito invece il bilancio dell'altro sinistro avvenuto lungo la 212, dove una piccolo furgone si è scontrato frontalmente con un'Opel Astra che proveniva in senso opposto. Lavoro per il 118 e rilievi affidati all apolizia stradale accorsa sul posto al pari della volante e dei carabinieri.

AL.Fa