Mortai e 400 chilogrammi di fuochi sequestrati Due persone denunciate dai carabinieri in città e ad Apollosa

Circa 400 chilogrammi di materiale pirico sequestrati dai carabinieri del Comando Provinciale. I militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento sono intervenuti in contrada San Vito, alle porte della città, dove hanno denunciato un 28enne per detenzione di materiale pirotecnico di tipo proibito V categoria gruppo C, senza avere alcuna autorizzazione. Al giovane sono stati sequestrati circa 40 chilogrammi di botti.

Il sequestro più ingente è stato effettuato ad Apollosa dai carabinieri di San Leucio del Sannio. I militari sono intervenuti alla contrada San Giovanni dove hanno rinvenuto e sequestrato in un terreno demaniale circa 350 chilogrammi di materiale pirotecnico tra cui anche 60 mortai, categoria F4 del diametro di 10 e 8 cm, ed alcune batterie di botti di vario tipo che erano stati sistemati nel terreno pronti per essere accesi alla mezzanotte. I carabinieri anche in questo caso hanno identificato e denunciato un operaio di 45 anni.