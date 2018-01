Raccoglie un razzo inesploso e si ustiona Si tratta di un giovane medicato agli arti superiori in mattinata in ospedale

Si è presentato in ospedale a Sant'Agata de' Goti per le ustioni provocate da un petardo raccolto in strada. Si tratta di un 20enne di Sant'Agata de' Goti che questa mattina si è recato al Sant'Alfonso de' Liguori per farsi medicare. Il giovane ha raccontato ai carabinieri, intervenuti sul posto che nel pomeriggio di ieri nel raccogliere un botto evidentemente ancora acceso si è ustionato. La fiammata ha raggiunto un arto del 20enne che è stato medicato e giudicato guaribile con una prognosi di dieci giorni.