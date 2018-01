FOTO | Auto si ribalta a pochi passi dal Ponte Leproso FOTO | Paura in Centro per lo scontro tra una Fiat Panda e un'Audi

Momenti di paura questo pomeriggio in via Appio Claudio per un'auto ribaltata sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto tra l'ex macello, ora sede della Solot, compagnia teatrale di Benevento, e la chiesa di San Cosimo, a ridosso del Ponte Leproso. Secondo una prima ipotesi, il conducente ha perso il controllo della sua Fiat Panda che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, la Panda si sarebbe ribaltata dopo essersi scontrata con un'Audi.

AL.Fa