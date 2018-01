Indagine antidroga, 23enne lascia il carcere: arresti in casa Domiciliari per Daniele Pizzone, di Benevento

Dal carcere ai domiciliari. Attenuata dal gip Maria Ilaria Romano la misura a carico di Daniele Pizzone (avvocato Gerardo Giorgione), 23 anni, di Benevento, arrestato lo scorso 31 dicembre sulla base di un'ordinanza chiesta dal pm Miriam Lapalorcia in un'indagine antidroga della guardia di finanza.

La decisione del giudice è stata adottata dopo l'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il giovane ha risposto alle domande, sostenendo di avere ora un lavoro. Nell'inchiesta, centrata su episodi di spaccio che si sarebbero verificati nel 2016, sono stati chiamati in causa anche Giuseppe Tassella, 33 anni, sottoposto all'obbligo di firma, e un 27enne ed un 22enne, anche loro della città, per i quali non è stato proposto alcun provvedimento cautelare.

Esp