Rione Libertà, maxi rogo di auto in via Bonazzi Due auto distrutte, altrettante danneggiate

Due auto distrutte dalle fiamme, altrettante danneggiate. E' il bilancio dell'incendio divampato nella notte al rione Libertà. Erano all'incirca le tre e mezza quando l'allarme è scattato in via Bonazzi. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco avrebbe attaccato prima una Smart, poi una Polo, propagandosi ad altre due macchine parcheggiate nelle vicinanze, che hanno subito danni più lievi.

Lavoro per i pompieri del comando provinciale, accorsi nella zona con i carabinieri. Avviate le indagini per stabilire la natura del rogo, l'ennesimo registrato a Benevento ed in provincia, dove non c'è notte o quasi senza che una vettura vada a fuoco. Un fenomeno che, come più volte sottolineato, proietta il Sannio ai primissimi posti di una classifica negativa corroborata da decine e decine di episodi – una lista lunghissima e interminabile - che nella stragrande maggioranza dei casi non vengono 'illuminati' da una soluzione.

(foto di repertorio)

Esp