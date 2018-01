Cocaina ed eroina in casa, 2 anni ad un 41enne Rito abbreviato per Tony De Mare, di Benevento

Il pm Maria Gabriella Di Lauro aveva proposto una condanna a 4 anni, ma il gip Flavio Cusani, così come aveva proposto l'avvocato Antonio Leone, ha riconosciuto l'attenuante della modica quantità e, al termine del rito abbreviato, ha stabilito in 2 anni la pena, sospesa, per Tony De Mare, 40 anni, di Benevento, che nel maggio dello scorso anno era finito agli arresti domiciliari – successivamente era tornato in libertà - per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'accusa gli era stata contestata dai carabinieri, che nel corso di una perquisizione della sua abitazione avevano rinvenuto circa 49 grammi di eroina e cocaina, oltre a un bilancino di precisione. La droga era custodita in un cassetto dal quale l'aveva prelevata, consegnandola ai militari, lo stesso De Mare.

