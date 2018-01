Tentato furto, inseguimento e incidente: due condanne Rito abbreviato per un 33enne ed un 39enne di Telese

Due anni, 2 mesi e 20 giorni. E' la condanna decisa con rito abbreviato dal gup Loredana Camerlengo per Rocco De Rosa, 39 anni, e Cristian Rasimovic, 33 anni, di Telese – sono stati difesi dall'avvocato Antonio Leone -, che erano finiti agli arresti domiciliari – misura alla quale sono sottoposti - per il tentato furto in un'abitazione a San Lorenzo Maggiore.

Entrambi con precedenti specifici, i due erano a bordo di un'auto – insieme ad una donna - che l'8 aprile 2017, inseguita dai carabinieri dopo il fallito colpo, era uscita di strada, terminando la sua corsa in un terreno. De Rosa, trasportato in ospedale perchè rimasto ferito, era stato arrestato nell'immediatezza, Rasimovic, che era riuscito ad allontanarsi, a maggio, sulla scorta di un'ordinanza di custodia cautelare.

