La 'notturna' va bene allo stadio, non in un'aula di Tribunale Illuminazione troppo bassa, inevitabili i disagi

Atmosfera suggestiva, nessun dubbio. Luce soffusa, troppo, e mal distribuita; ideale per un tete à tete o un appuntamento speciale. Certo non per la celebrazione di un'udienza. Quella che sta ancora tenendo, mentre scriviamo, il giudice Andrea Loffredo.

Aula 1, primo piano del Tribunale, una giornata di processi che non si è ancora conclusa. Lo sanno coloro che sono impegnati nella trattazione delle cause in programma: magistrati, avvocati, cancellieri. Costretti ad operare in condizioni di illuminazione non delle migliori, con problemi che è facile immaginare. Una situazione sulla quale è stata più volta richiamata l'attenzione dei vertici della struttura per risolvere un problema, intervenendo sull'impianto, che crea inevitabili difficoltà. Va bene la 'notturna', ma per le partite di calcio....

Esp