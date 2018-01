Bottiglia incendiaria contro negozio di un parrucchiere | FOTO Attentato intimidatorio nella notte a Benevento. Rinvenuta una bottiglia

Attentato intimidatorio nella notte a Benevento. Dove nel mirino è finito un negozio di un parrucchiere. E' accaduto in via Kolbe, nella zona di Cretarossa. Solo alla riapertura il proprietario si è accorto dell'accaduto. Distrutto l'interno dell'attività commerciale.

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno in piena notte ha versato benzina sulla saracinesca e sullo zerbino dinanzi all'ingresso ed hanno innescato il rogo. Le fiamme si sono poi evidentemente propagate all'interno del locale dopo aver oltrepassato la porta. Probabilmente a causa della mancanza di aria all'interno del negozio, il fuoco si è estinto senza che nessuno si accorgesse dell'incendio.

Nonostante ciò all'interno della parruccheria sono stati tanti i danni. Suppellettili, attrezzature, un condizionatore e l'arredamento sono stati infatti completamente distrutti dall'eccessivo calore che si è sviluppato.

L'allarme è scattato solo in mattinata quando il proprietario è arrivato dinanzi al negozio ed ha notato la saracinesca annerita al pari del soffitto del portico al piano terra del palazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Polizia scientifica. Le sorprese sono arrivate quando i poliziotti hanno aperto la porta dalla quale è uscito abbondante fumo. A quel punto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento alcuni materiali ancora incandescenti e messo in sicurezza l'area. Durante il sopralluogo è stata rinvenuta parte di una bottiglia in plastica che aveva probabilmente custodito benzina o altro liquido infiammabile. Come sempre in questi casi attenzione rivolta ad eventuali immagini di telecamere presenti nella zona. L'episodio scoperto questa mattina segue anche quello avvenuto nella notte in via Torre della Catena dove è stato fatto esplodere un petardo all'interno di un distributore automatico di sigarette.

Al.Fa