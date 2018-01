"Sei una p.... Ti uccido... Ti tolgo il bambino..." Un 40enne caudino a giudizio per stalking ai danni dell'ex moglie

C'è una cosa che avrebbe fatto in occasione di ogni incontro. Appuntamento fissato il sabato, il giorno in cui poteva vedere il figlio minore. Una presenza che non gli avrebbe comunque impedito di offendere pesantemente la donna che aveva deciso di separarsi da lui. L'avrebbe apostrofata in modo a dir poco scurrile (“Sei una p.... una z...) con una puntualità sconcertante, e non si sarebbe limitato solo a questo. Perchè a quelle vergognose espressioni sarebbero seguite anche minacce. “Ti uccido... ti tolgo il bambino...”, le avrebbe detto. Una bruttissima storia, l'ennesimo riflesso di un rapporto finito male.

E' approdata oggi al vaglio del gup Loredana Camerlengo, che ha spedito a giudizio per stalking, così come aveva chiesto la Procura, un 40enne che risiede in un centro della Valle Caudina. L'ex moglie è più giovane, i comportamenti persecutori nei suoi confronti, così come sono stati ricostruiti dalle indagini della polizia, risalgono al periodo che va da febbraio ad ottobre 2016. Otto mesi d'inferno per la donna, costretta a subire i pedinamenti dell'uomo, i suoi appostamenti sotto casa, le continue telefonate dal tono certamente non affettuoso.

Lui, che non accettava la conclusione della loro relazione sentimentale, non solo l'avrebbe ingiuriata ripetutamente ogni volta che l'incrociava in strada, ma avrebbe anche allungato le mani su di lei, alternando schiaffi, calci e pugni. Senza preoccuparsi che ad osservare la scena potesse esserci, magari, qualcuno. Condotte esaltate, in qualche caso, dall'assunzione di alcol, delle quali avrebbe fatto le spese anche un amico dell'ex coniuge, che l'imputato avrebbe schiaffeggiato dopo la risposta ricevuta alla sua domanda su dove lei si trovasse.

Una situazione diventata insostenibile per la malcapitata (è assistita dall'avvocato Rosa Sciarra), precipitata in una condizione di paura per la propria incolumità e quella del piccolo. Questa mattina l'udienza preliminare ed il rinvio a giudizio del 40enne – è stato difeso d'ufficio dall'avvocato Salvatore D'Amato-: il processo partirà il prossimo 10 maggio.

Esp