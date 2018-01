Hashish in cantina: denunciato 43enne Perquisizione dei carabinieri al rione Capodimonte

Mezzo panetto di hashish oltre a due stecchette della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 55 grammi sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Benevento durante una perquisizione nell'abitazione di un 43enne al rione Capodimonte.

La droga non era nella cantina in uso all'indagato al quale è stato anche sequestrato un coltello utilizzato per tagliare il panetto di hashish.