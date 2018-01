Fiamme, esplosioni e la 'pax criminale' Preoccupano i recenti episodi registrati dalle cronache

Nessuna possibilità può ovviamente essere esclusa a priori. Perchè, più spesso di quanto si pensi, la realtà è molto più semplice rispetto al processo di banalizzazione di determinati fenomeni, che si traduce, nella rappresentazione mediatica, nel ricorso a formule abusate, e per questo stantie. Non può dunque essere accantonata, nel nome di un semplice pregiudizio, l'ipotesi che dietro alcuni episodi criminosi di recente rimbalzati all'onore delle cronache possano nascondersi implicazioni lontane, ma non meno preoccupanti, da quelle più gravi.

Vero è che riesce davvero difficile immaginarli – almeno in alcuni casi- solo come espressione di comportamenti vandalici e teppistici, ma la pista resta comunque in piedi e non può essere trascurata nell'analisi. Tutto ciò non mette affatto in secondo piano, ci mancherebbe, il sospetto, concreto, che le esplosioni registrate in questi giorni in città contro un distributore di sigarette ed una attività commerciale, alle quali si aggiungono anche il rinvenimento di un petardo in un'aiuola al rione Libertà e l'incendio di più auto, siano invece riconducibili ad una ritrovata 'aggressività esteriore' della criminalità, ad un suo prepotente attivismo 'deflagrato' dopo mesi di apparente calma.

Apparente perchè gli affari illeciti, come ben sanno coloro che per professione dirigono e conducono le indagini, non conoscono pause. La loro gestione non ha soluzioni di continuità, ha bisogno di alimentarsi senza sosta, sfruttando al massimo una 'pax' che conviene a quanti delinquono. Gli 'accordi' servono a tenere bassa l'attenzione dell'opinione pubblica e a cullare la speranza, vana, che Procura e forze dell'ordine si occupino d'altro.

Ecco perchè, di fronte all'improvvisa rottura della tranquillità, scatta ancora di più la necessità di capire se nel ventre molle di quel mondo che ruota attorno allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alle estorsioni, siano in corso movimenti che puntano a determinare nuovi equilibri o a confermare quelli esistenti. Comunque sia, una 'lotta di potere' che qualcuno potrebbe aver deciso di combattere a colpi di 'avvertimenti'. 'Botti' e fiamme che sia a Benevento, sia in tanti centri della provincia non sono mai mancati. Purtroppo.

