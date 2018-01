Anziana scomparsa: ritrovata da poliziotto della Mobile Momenti di apprensione per una pensionata della città

Di lei si erano perse le tracce da giovedì pomeriggio quando era uscita dalla sua abitazione al quartiere Capodimonte. In serata la denuncia dei familiari che, comprensibilmente spaventati per l'assenza della congiunta, si erano recati in questura per chiedere aiuto. Dopo alcune ore, per fortuna, l'anziana è stata ritrovata dagli agenti della Squadra mobile. La donna è stata avvistata da un operatore della Squadra Mobile, mentre tremante e sotto la pioggia, si aggirava nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie. Soccorsa è stata trasferita presso l'ospedale Fatebenefratelli.