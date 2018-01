Corso Garibaldi, risveglio con una lunghissima scia...di olio In azione gli addetti dell'Asia

Una lunghissima scia dal palazzo del governo fino a piazza Duomo. Olio, probabilmente, che ha sporcato la pavimentazione del Corso Garibaldi. E' la scena che si sono trovati di fronte, questa mattina, coloro che si sono avventurati lungo la strada principale di Benevento. In azione gli addetti dell'Asia, che hanno provveduto a versare una sostanza assorbente, per evitare il rischio di scivolate, non senza qualche commento preoccupato da parte di chi ha seguito le operazioni. .

Chi si trovava nella zona nella tarda serata di ieri, è pronto a giurare che fino all'una e mezza tutto era in ordine. Se è andata così, è dopo quell'ora che si è verificata la perdita del liquido da un mezzo dell'Asia: una spazzatrice.