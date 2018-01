Incendiato un divano, danni e paura in un condominio Fiamme in via Nuova Calore e in via Feoli dove è stata incendiata la recinzione di un cantiere

Momenti di paura questa mattina in via Nuova Calore, a due passi dal Duomo per l'incendio di un divano che era stato sistemato nell'atrio di un palazzo in attesa di essere ritirato dal personale dell'Asia. L'allarme è scattato intorno alle 10 quando i condomini si sono accorti del fumo che aveva invaso il vano scala fino all'ultimo piano.

Secondo una prima ipotesi, qualcuno è entrato all'interno del portone ed ha appiccato il fuoco al vecchio divano che doveva essere smaltito dalla squadra adibita al ritiro dei materiali ingombranti dell'Asia.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i vigili urbani che hanno chiuso via Nuova Calore per agevolare le operazioni di spegnimento dell'incendio e la sosta del camion dei pompieri al centro della carreggiata.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell'ingresso del palazzo.

Il calore e le fiamme hanno infatti danneggiato sia il pavimento che le cassette della posta ed alcune bacheche presenti all'ingresso.

Si è finanche reso necessario la rimozione di una parte del pavimento che a causa dell'incendio si era sollevato e creava pericolo per i residenti.

Una bravata, un vero gesto messo in atto da qualche teppista che evidentemente non si è reso conto dei danni e del pericolo che ha provocato per i residenti costretti a rimanere chiusi in casa a causa del fumo. Per fortuna, per loro, nessuna grave conseguenza.

Dopo poco nuovo incendio appiccato sempre nel centro storico. In questo caso in via Arcivescovo Feoli, traversa di via Bartolomeo Camerario dove nel mirino è finita la recinzione in plastica dell'impalcatura di un cantiere. Lavoro sempre per i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Al.Fa