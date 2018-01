Evasione, sequestro finalizzato alla confisca per un'impresa Mezzi industriali, terreni e auto nel mirino della Guardia di Finanza

Terreni, auto, macchine industriali (camion, escavatori ed altre attrezzature), titoli finanzieri e depositi bancari sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Benevento che hanno notificato un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal gip del tribunale di Benevento nei confronti di un 61enne originario di Cerreto, legale rappresentate pro tempore di un'impresa a responsabilità limitata.

I finanzieri sono entrati in azione a Benevento, Cerreto sannita, San Lorenzello e San Salvatore Telesino dove hanno messo i sigilli a mezzi ed immobili per un valore totale di 339.493 euro.

Il provvedimento è stato emesso al termine delle indagini che si sono concluse ad ottobre scorso, quando il 61enne era finito al centro dell'inchiesta e denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele. Secondo l'accusa, i ricavi non dichiarati al fisco ammonterebbero complessivamente ad 1 milione e 184mila euro conseguiti “dalla società - si legge in una nota a firma del Procuratore capo Aldo Policastro – anche attraverso l'utilizzo di fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti”.

Durante le indagini i finanzieri del Nucleo di polizia Economica e finanziaria del Comando provinciale di Benevento avevano già individuato beni mobili e immobili riconducibili all'indagato per un valore di circa 150 mila euro. Sono ora in corso da parte delle fiamme gialle operazioni di ricerca finalizzate ad individuare disponibilità bancarie che saranno sequestrate fino al raggiungimento del valore delle tasse evase. Controlli che i finanzieri stanno effettuando presso istituti di credito e banche dati.

Red. Bn