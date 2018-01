Uso dell'auto di servizio, assolto un vigile urbano Era accusato di peculato

Era accusato di peculato, ma è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza del giudice Gelsomina Palmieri al termine del rito abbreviato per Ugo Guerriero, un vigile urbano di Sant'Angelo a Cupolo, ora in pensione.

Difeso dagli avvocati Antonio Castiello e Massimiliano Cornacchione, Guerriero era stato chiamato in causa per l'uso dell'auto di servizio, adoperata in tre occasioni per il tragitto dall'ufficio a casa.

