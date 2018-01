Truffa contributi Inps, due rinvii a giudizio A maggio il processo per Leucio Pacelli e Teresa Apollonia Garofano

Truffa ai danni dell'Inps. E' l'accusa con la quale il gup Flavio Cusani ha spedito a giudizio – il processo partirà il 21 maggio - Leucio Pacelli (avvocato Angelo Leone), 60 anni, di San Salvatore Telesino, e Teresa Apollonia Garofano (avvocato Ettore Marcarelli), 63 anni, di Telese Terme, un ex dipendente e un'impiegata dell'Istituto.

Secondo la Procura, avrebbero inserito nella banca dati dell'Inps periodi assicurativi ritenuti inesistenti, ed in questo modo avrebbero permesso ad una persona di ottenere un trattamento pensionistico di 117mila euro. Una somma calcolata dal gennaio 2007 al maggio 2014, quando la pensione di anzianità era stata annullata.

Si tratta di un ulteriore capitolo di un'indagine più ampia del pm Giovanni Tartaglia Polcini e della guardia di finanza che era rimbalzata all’onore delle cronache nel 2009. Sette le persone chiamate in causa all'epoca, tra loro gli stessi Pacelli e Garofano.

Tutte erano state condannate in primo grado, nel luglio 2012, a pene tra 1 anno e 4 mesi e 6 anni, ma nel giugno dello scorso anno la Corte di appello aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione per sei imputati. Nella stessa occasione, invece, aveva assolto, per non aver commesso il fatto, il settimo, che alla prescrizione aveva rinunciato.

Esp