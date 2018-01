Hanno giurato sei nuovi avvocati, ecco chi sono Cerimonia presso il Consiglio dell'Ordine

Atmosfera delle occasioni importanti. Non solo per i diretti interessati, ma anche per i loro familiari. Volti sorridenti e compiaciuti, è comprensibile quando è stato superato lo scoglio dell'esame professionale. Come hanno fatto i sei nuovi avvocati – 2016 il numero complessivo degli iscritti - che nella tarda mattina hanno giurato presso il Consiglio dell'Ordine.

Si tratta di Maria Aceto, Pasqualina Barbiero, Mario De Nigris, Umberto Iacobelli, Cosimo Stefanelli ed Henri Toska. Ai neo avvocati i complimenti della redazione di Ottopagine.