Arrestato per una condanna già scontata. Anche di più In libertà Angelo Madonna, di Benevento

A metà dicembre dello scorso anno era stato arrestato per una pena di 10 mesi che gli era stata inflitta per i reati di guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a San Martino Valle Caudina il 7 dicembre del 2012. Oggi, Angelo Madonna, di Benevento, è stato però rimesso in libertà perchè quella pena l'aveva già scontata del tutto ai domicliari, ai quali era rimasto per oltre due mesi in più.

Una circostanza di cui la Procura di Avellino, alla quale si era rivolto ( e altrettanto aveva fatto con il giudice dell'esecuzione) il suo difensore, l'avvocato Luca Russo, non ha potuto che prendere atto, disponendo l'immediata liberazione di Madonna.

Esp