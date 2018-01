Intimidazione ai danni di una straniera: incendiato il portone FOTO | Per innescare le fiamme i malviventi avrebbero utilizzato del liquido infiammabile

Hanno versato del liquido infiammabile sotto la porta d'ingresso ed hanno innescato le fiamme.

E' accaduto nel pomeriggio nel Centro Storico di Benevento, teatro di un episodio dai tratti inquietanti e in attesa, ora, di una definizione.

L'allarme è scattato in vico Volpe, una strada a poche decine di metri dall'Arco di Traiano. Il monumento simbolo della città, al centro, oggi, di un convegno al quale ha preso parte il giornalista Rai Giacobbo. Nel mirino dei malviventi è finita l'abitazione di una donna di nazionalità straniera, sulla cinquantina, che, però, non abita stabilmente in quella casa.

Erano da poco passate le 17 quando è arrivata la richiesta al centralino dei vigili del fuoco del Comando provinciale.

Sul posto sono immediatamente accorsi i pompieri e gli agenti della Volante. Per fortuna, le fiamme si erano autoestinte. Il piccolo appartamento era però stato invaso dal fumo acre creato dalla combustione. Grazie al cielo la dimora era vuota quando i balordi hanno appiccato l'incendio.

La malcapitata è stata ascoltata dai poliziotti. Secondo una prima ricostruzione, pare che non sia la prima volta che quel portoncino in alluminio e legno subisca danneggiamenti dello stesso tipo. Eseguiti i rilievi del caso, avviate le indagini. Che dovranno stabilire, ovviamente, il movente del gesto e risalire a coloro che l'hanno compiuto. La vittima, che non risiede nel capoluogo sannita, utilizza la casa solo poche volte al mese.

Come sempre in queste situazioni, nessuna ipotesi può essere in alcun modo tralasciata per fare chiarezza sulla vicenda. Attenzione puntata, da parte degli investigatori, su eventuali immagini fissate dalle telecamere installate nella zona dell'Arco di Traiano. Fotogrammi che potrebbero contribuire ad identificare coloro che sono entrati in azione.