'Mani sulla città', udienze da maggio fino a metà luglio Appalti del Comune, quarantotto imputati

Era già comparso in aula l'8 novembre dello scorso anno, ma il suo esame era stato interrotto perchè il Tribunale, su richiesta della difesa e dello stesso pm Maria Scamarcio, aveva disposto che dalle sue relazioni, centrate sulla cooperativa San Valentino e la pedonalizzazione del Corso Garibaldi, venissero espunte tutte le parti che non sono utilizzabili: dichiarazioni dei testimoni, interrogatori degli indagati. Lavoro concluso dal dottore Luigi Papale, le cui consulenze sono state acquisite oggi dal collegio giudicante, che non potrà tener conto però dei riferimenti indiretti a quei verbali, né del contenuto delle intercettazioni, ancora presenti – un dato evidenziato dagli avvocati Sergio Rando ed Andrea De Longis senior – nei documenti.

Via libera, dunque, alle domande: nessuna dal Pm e dal legale del Comune, parte civile, molte quelle proposte dagli avvocati Roberto Prozzo, Massimiliano Cornacchione, Nunzio Gagliotti, De Longis senior, Mario Verrusio e Gigi Giuliano, alcuni dei difensori dei quarantotto imputati (oltre ad alcune società) nel processo denominato Mani sulla città, nato da un'inchiesta del sostituto procuratore Antonio Clemente e della digos su appalti e forniture di beni e servizi di Palazzo Mosti.

L'indagine era finita all'attenzione dell'opinione pubblica nel gennaio 2013, quando erano state eseguite alcune misure cautelari, successivamente attenuate e revocate. Le accuse contestate a vario titolo – alcune delle quali ormai prescritte - a ex o attuali amministratori, funzionari, dirigenti, tecnici di Palazzo Mosti, e imprenditori, vanno dalla corruzione alla concussione elettorale, dalla turbativa d'asta alla truffa e all'abuso d’ufficio, dalla corruzione al falso, alla frode nelle pubbliche forniture e alle fatture false. Il prossimo appuntamento è in programma il 17 maggio, quando saranno ascoltati alcuni testi del Pm convocati per oggi – tra loro l'architetto Castracane – e un altro consulente della Procura, l'ingegnere Russo, poi le udienze proseguiranno fino al 12 luglio.

Esp