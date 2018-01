Capannone in fiamme, è giallo sulle cause Distrutte attrezzature agricole. Indagano i carabinieri

Capannone in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi in via Caudisi ad Airola. E' giallo sulle cause che hanno fatto divampare il rogo che ha interessato un deposito agricolo. In fiamme anche una motozappa ed altri attrezzi sistemati nella struttura. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri di Airola. Paura per le sorti di alcuni animali da cortile che, invece, fortunatamente, sono sopravvissuti all'incendio. Spente le fiamme, i carabinieri ed i pompieri hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini sull'accaduto. Non è escluso che si possa trattare di un rogo doloso. Ipotesi che ovviamente è ora al vaglio degli investigatori che hanno ascoltato i proprietari.