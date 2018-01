Armi e munizioni detenute illegalmente, arrestato In carcere un 45enne di Sant'Agata de' Goti

Un fucile da caccia, una pistola semiautomatica, una pistola revolver, chiavistelli e arnesi atti allo scasso, 57 cartucce di vario calibro, tre passamontagna e una torcia elettrica sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Montesarchio e della Stazione di Sant'Agata dei Goti nell'abitazione di Clemente Cervo, 45 anni, del posto, che è stato arrestato. Per lui l'accusa è di detenzione abusiva di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

Durante la perquisizione i militari hanno ritrovato le armi e le munizioni nel sottoscala dell’abitazione. Dai primi accertamenti risulta che le armi sono tutte di provenienza estera quindi non censite alla banca dati. Ed ancora, durante i controlli, i carabinieri hanno trovato in un garage una moto Bmw 1000, risultata rubata l'anno scorso in un centro vicino a Sant'Agata. Dichiarato in arresto, Cervo è stato trasferito in carcere.