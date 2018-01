"Ha molestato quell'alunna", assolto docente di un Liceo "Il fatto non sussiste". Sentenza del Tribunale di Benevento per un professore di Ariano Irpino

Era accusato di aver molestato sessualmente una studentessa 14enne. Un'accusa pesantissima, sempre respinta, che gli era costata la sospensione dal servizio, ma dalla quale ora è stato assolto. “Il fatto non sussiste”: l'ha sentenziato il Tribunale di Benevento (presidente Pezza, a latere Polito e Loffredo), in linea con la richiesta avanzata dall'avvocato Domenico Carchia, al termine del processo a carico di Alfredo Tortorella, 61 anni, di Ariano Irpino, docente di fisica del Liceo classico e scientifico 'Parzanese', per il quale il pm Miriam Lapalorcia aveva proposto, concludendo la requisitoria, la condanna a 6 anni.

L'imputato, per la cui dichiarazione di responsabilità si era espresso anche l'avvocato Domenico Simone, per le parti civili, era stato chiamato in causa per una vicenda che, secondo gli inquirenti, si era verificata nel novembre 2014 durante un'ora di lezione. E' allora che il professore, mentre l'alunna si trovava vicino alla cattedra con altri studenti, per la correzione dei disegni di fisica, avrebbe allungato la penna che stringeva tra le mani sulla felpa indossata dalla ragazza. L'avrebbe fatto in corrispondenza di una croce stampata sull'indumento all'altezza del seno, che avrebbe toccato, per alcuni minuti, con la stessa penna.

L'episodio era stato riferito nel corso di un'assemblea alla dirigente dell'istituto scolastico, che, dopo aver invitato la minore a mettere per iscritto l'accaduto, aveva allertato la polizia. Di qui l'avvio di un'indagine che, supportata dalle dichiarazioni di stampo accusatorio- di cui la difesa, durante l'arringa, ha sottolineato le contraddizioni - rese anche dalla madre della 14enne e da sei compagni di classe, era sfociata nel rinvio a giudizio di Tortorella e nel successivo 'stop' al suo lavoro. Oggi pomeriggio la fine dell'incubo decretata dall'assoluzione: il fatto non sussiste.

Esp